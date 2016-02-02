Коаліція на чолі з США має намір знищити "Ісламську державу" у 2016 році - Reuters

За даними арабських і західних офіційних джерел, стратегія полягає у тому, щоб, позбавивши ІД значної частини контрольованої ними території, деморалізувати його рядових членів і зробити непривабливим для інших джихадистів, повідомляє РБК з посиланням на Reuters з посиланням на арабські і західні офіційні джерела.

Іракське джерело, знайоме зі стратегією, підтвердило, що план полягає в тому, щоб завдати ударів по Мосулу і Рацці, які вважаються столицями ІД. Він підкреслив, що Багдад і Вашингтон рішуче налаштовані до кінця року встановити контроль над територією, що зайнята ІД.

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"Іракці стверджують, що в 2016 році з ІД буде покінчено, і американці поділяють ту ж ідею — закінчити справу, щоб вони могли піти, і щоб у Обами залишилися заслуги", — сказало дипломатичне джерело в Багдаді.

"ДАІШ" (ще одна назва ІД - УНІАН) втрачає здатність утримувати територію в Іраку і проводити всякі складні наступальні дії, які дозволяють їм утримувати захоплені міста", — сказало американське джерело, додавши, що наступ на Мосул почнеться в 2016 році.

Високопоставлене іракський джерело розповіло, що в операції разом з іракською армією буде брати участь спецназ з країн коаліції, а курдский підрозділ "Пешмерга" блокують Мосул з півночі і сходу. Він також заявив, що серед повстанців в сирійській північно-східній провінції Хасак знаходиться американський спецназ, який готує місцевий аеродром для наступу на Ракку.