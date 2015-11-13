Курди зайшли в захоплений бойовиками ІДІЛ Синджар в Іраку і готуються до зачистки - Reuters

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, у п'ятницю вранці, 13 листопада, сотні бійців ополчення увійшли в місто, а також зайняли позиції вздовж шляху постачання бойовиків ІД між основними оплотами ісламістів — сирійською Раккою і іракським Мосулом. На території міста лунає стрілянина.

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Відзначається, що загони пешмерга зайшли в Синджар "з усіх сторін", щоб почати зачистку міста від бойовиків ІД.

Раніше зазначалося, що в операції беруть участь близько 7,5 тисячі бійців пешмерга. Їх мета полягає в захопленні Синджара та встановлення значної зони безпеки для захисту міста і його жителів від артилерійського обстрілу. Протягом всієї операції літаки коаліції надають безпосередню підтримку курдському ополченню з повітря.

Як повідомляв УНІАН, у ході наступальної операції, яка почалася в четвер, 12 листопада, курди також мають намір оточити місто, "перерізати шляхи постачання ІД, а також створити буферну зону для захисту Синджара від ударів артилерії".