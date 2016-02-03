ООН заявляє про значне збільшення кількості жінок і дітей серед мігрантів

За даними дитячого фонду ЮНІСЕФ, діти і жінки на сьогодні складають майже 60% біженців та мігрантів, які перетинають кордон з Туреччини до Греції.

В червні минулого року 73% мігрантів були дорослими чоловіками, і лише один з десяти був віком менше 18 років, передає Радіо Свобода.

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У заяві спеціального координатора ЮНІСЕФ з питань біженців та мігрантів у Європі Марі П'єр Пуарье йдеться, що жінки та діти є більш вразливими до небезпек у намаганні потрапити до Європи.

За даними Європолу, оприлюдненими 31 січня, за останні два роки щонайменше 10 тисяч дітей-мігрантів без супроводу дорослих зникли безвісти в Європі.