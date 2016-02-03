Сирійська армія відрізала шляхи забезпечення бойовиків з Туреччини

Про це повідомило РИА Новости джерело, знайоме з ситуацією. За його словами, перерізані траси Маєр-Андан і Аазаз-Алеппо. «Таким чином, бойовикам відрізаний шлях доставки боєприпасів і підкріплення з Туреччини в північні околиці Алеппо», - пояснив співрозмовник агентства.

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За даними сирійських військових, наступ продовжується на північ від міста Алеппо в бік турецького кордону. Бої йдуть на підступах до міст Нубель і аз-Захра, які майже 3 роки знаходяться в облозі.

У вівторок, 2 лютого, були звільнені два населених пункти в цьому напрямку. Під вогнем артилерії урядових військ, які підконтрольні сирійському президенту Башару Асаду, знаходиться місто Ретьян, де знаходиться великий оплот терористів "Ісламської держави".

Нагадаємо, в Женеві наприкінці січня почався черговий раунд переговорів щодо Сирії для встановлення діалогу між офіційним Дамаском і опозицією країни. Переговори проводяться у відповідності з резолюцією Ради Безпеки ООН №2254. Очікується, що діалог триватиме півроку.