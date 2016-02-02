Запрошення курдів на переговори щодо Сирії в Женеву відкладено

Про це повідомляє газета Le Figaro з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах, передає Lenta.ru. "Існують серйозні розбіжності між різними країнами з цього питання, - заявив дипломат. - Але в ООН сподіваються, що проблема буде вирішена".

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За даними видання, остаточно питання про участь курдів в переговорах буде вирішуватися на конференції з безпеки в Мюнхені в ході зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і його американського колеги Джона Керрі 11 лютого. "Курди повинні бути терплячими, поки йдуть закулісні переговори", - заявив у свою чергу неназваний дипломат ООН. Компроміс можливий, якщо в обмін на запрошення курдів Москва погодиться на участь у переговорах представників опозиційної угруповання "Армія ісламу", яке офіційний Дамаск зараховує до терористів.

Переговори в Женеві по сирійському питанню почалися 29 січня під егідою ООН. Склад учасників визначався в ході багатосторонніх консультацій за участю Росії, США та інших країн. За наполяганням Туреччини курдські загони в Женеві не представлені. Москва неодноразово заявляла, що без представників курдів переговори в Женеві не будуть репрезентативними. Бойові загони курдів беруть участь в наземній операції проти "Ісламської держави"