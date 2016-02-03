"Під прицілом" Кадирова: Російський опозиціонер Касьянов попросив ФСБ порушити кримінальну справу

За словами адвоката Касьянова Вадима Прохорова, вранці лідер Парнасу і його заступник Володимир Кара-Мурза-молодший звернулися зі скаргою на Кадирова в ФСБ. Пізніше аналогічну заяву буде подано і в Слідчий комітет, повідомляє РБК.

Як зазначив Прохоров, заяву подано за трьома статтями — "Посягання на життя державного чи громадського діяча", "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності" та "Збудження ненависті або ворожнечі" (статті 277, 280 і 282 Кримінального кодексу Росії).

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Прохоров вважає, що за "екстремістським статтями" повинні бути перевірені висловлювання Кадирова як в Instagram, так і на мітингу 12 січня в Грозному.

"Якщо ФСБ ніяк не прореагує, то це буде означати, що в Росії є ціла територія, яка живе поза правових рамок", — підкреслив адвокат.

Прохоров зазначив, що крім звернення до ФСБ він подасть аналогічну заяву в Слідчий комітет Росії. Документ він планує передати в приймальню відомства в середу в другій половині дня.

Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram.

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції". Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться в повідомленні Кадирова.