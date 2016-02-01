Кадиров показав відео з російським опозиціонером Касьяновим "під прицілом"

Відповідний відеозапис розміщений на його сторінці в Instagram.

"Касьянов приїхав у Страсбург по гроші для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться у повідомленні Кадирова.

Крім того, соратник Касьянова із партії ПАРНАС Ілля Яшин заявив, що публікація є прямою погрозою вбивством.

Эти ребята в Чечне - самые настоящие бандиты, которых покрывает Путин. Прямая угроза убийством Касьянову: https://www.instagram.com/p/BBOBqdPCRj2/ Опубликовано Ilya Yashin 31 января 2016 г.

Таку ж назву має стаття на сайті Lifenews, присвячена поїздці Касьянова в Страсбург. У ній стверджується, що метою поїздки були переговори про отримання фінансування для російської опозиції.

Раніше Касьянов взяв участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченому пам'яті Бориса Нємцова. Він відзначив погіршення економічної та політичної ситуації в Росії.

"Прийміть мої запевнення, що Крим у кінцевому підсумку буде звільнений і повернутий Україні", – заявив тоді російський опозиціонер Джемілєву.