Лавров відреагував на ультиматум сирійської опозиції

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи висловлювання низки опозиціонерів, що вони не почнуть переговори до припинення операції ВКС РФ в Сирії, повідомляє ТАСС.

"Мені здається, що деякі члени опозиції, що сформована за списком в Ер-Ріяді, занадто розпещені деякими спонсорами, зокрема Туреччиною, які поодинці заблокували появу курдської партії "Демократичного союзу", - вважає він.

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"Ми домовлялися з самого початку, що Група підтримки САР буде впливати на опозицію і уряд, щоб переговори були без попередніх умов, що вони повинні бути інклюзивними, - сказав Лавров. - Тому покладатися на зарубіжних спонсорів, що вони будуть за тебе домовлятися і висувати ультиматуми, - абсолютно короткозора і безперспективна позиція".

Як повідомляв УНІАН, раніше сирійська опозиція заявила, що готова боротися разом з Росією з терористичною організацією "Ісламська держава", але наполягає на припиненні операції російських ВКС.