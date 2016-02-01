Сирійська опозиція погодилася боротися проти ІДІЛ з Росією, проте висунула умову
Сирійська опозиція готова боротися разом з Росією з терористичною організацією "Ісламська держава", але наполягає на припиненні операції російських ВКС.
Про це заявив офіційний представник Вищого комітету по переговорам (ВКП) Салем аль-Маслат, повідомляє ТАСС.
"Якщо ми побачимо, що Росія серйозно бореться з тероризмом, то ми будемо разом з нею боротися з тероризмом в Сирії. Ми будемо разом боротися з ДАІШ (арабський акронім ІДІЛ)", - стверджує він, при цьому наполягає, що уряд Росії "має припинити напади на сирійців".
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За словами аль-Маслата, опозиція налаштована на серйозні переговори в Женеві.
Як повідомляв УНІАН, раніше члени делегації сирійської опозиції в неділю, 31 січня, вперше провели зустріч зі спецпредставником ООН по Сирії Стаффано де Містурою.
Нагадаємо, очікується, що переговори щодо Сирії за посередництва триватимуть шість місяців. Делегації будуть знаходитися в різних кімнатах і між ними будуть ходити представники ООН.