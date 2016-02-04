Переговори по врегулюванню ситуації в Сирії перервані

За словами де Містури, учасникам переговорів "необхідно ще попрацювати", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Чесно кажучи, після тижня підготовчих переговорів я прийшов до висновку, що необхідно виконати більше роботи - і не тільки нам, але і всім зацікавленим сторонам", - сказав де Містура журналістам.

"З першого дня я казав, що не буду брати участь у переговорах заради переговорів", - додав він.

Продовження переговорів призначено на 25 лютого.

Початок переговорів кілька разів відкладався. У понеділок де Містура заявив, що вони перебувають під загрозою зриву через активізації військових дій в Сирії.

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Нагадаємо, переговори в Женеві по сирійському питання почалися 29 січня під егідою ООН. Склад учасників визначався в ході багатосторонніх консультацій за участю Росії, США та інших країн.

Представники опозиції спочатку висловили згоду взяти участь у конференції щодо Сирії, яка повинна була розпочатися 29 січня. При цьому було висунуто кілька умов: зняття блокади з кількох міст, припинення бомбардувань цивільних осіб і звільнення з в'язниці незаконно засуджених опозиціонерів. За словами противників режиму Асада, жодна з умов не була виконана, а тому про повноцінні переговори не може йти мови.