Штайнмаєр: наступ сирійських урядових військ під Алеппо обтяжив переговори в Женеві

Про це заявив очільник німецького міністерства закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Deutsche Welle з посиланням на сайт відомства.

"В останні дні ставало дедалі очевидніше, наскільки армійський наступ під Алеппо та брак готовності режиму Асада справді надати гуманітарний доступ до заблокованих міст і сіл обтяжили женевські переговори", - сказав політик.

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Голова німецького МЗС наголосив, що альтернативи започаткованому у Відні мирному процесові немає - конфлікт має бути вирішений виключно у політичній площині. Він закликав усіх учасників перемовин докласти максимум зусиль для досягнення прогресу.

Штайнмаєр додав, що наступна можливість проявити спільні зусилля з регіональними гравцями буде "на полях" Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 12-14 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, спецпосланець ООН по сирійському кризі Стеффан де Містура оголосив перерву до 25 лютого в міжнародних переговорах щодо Сирії, які почалися в понеділок.