ЄС виділить Сирії, Йорданії, Лівану і Туреччині гроші на рішення гуманитарних проблем - Туск

Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск в "Твіттері". "Євросоюз та країни-члени зобов'яжуться виділити більше ніж 3 мільярди євро на потреби Сирії, Йорданії, Лівану та Туреччини у 2016 році", - наголосив Дональд Туск.

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При цьому президент Європейської Ради наголосив, що Євросоюз має намір підтримувати ці країни й після 2016 року.

Також він зазначив, що Європейський інвестиційний банк планує надати позику Туреччині, Йорданії, Лівану та Єгипту у розмірі 12,5 млрд євро на підтримку сирійських біженців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Лондоні проходить міжнародна фінансова конференція донорів, учасники яких розглядають шляхи допомоги Сирії та сусіднім країнам у зв'язку з надзвичайною ситуацією на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила, що Німеччини зобов'язалася надати 2,3 млрд євро на гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок війни у Сирії громадянам до 2018 року.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що його країна зобов'язалася виділити понад 2,3 млрд фунтів на гуманітарну допомогу постраждалим із Сирії.