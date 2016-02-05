WSJ: Організатор терактів в Парижі в'їхав до ЄС разом з 90 іншими бойовиками

Про це заявила одна із звідків, повідомляє The Wall Street Journal.

Як відзначає видання, свідок, що приховується під ім'ям Соня, раніше вивела поліцію на Абауда, якого незабаром після цього було лікідовано під час спецоперації французької поліції в Сен-Дені, передає Європейська правда.

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За її словами, вона зустрічалася з Абаудом та його двоюрідною сестрою Асною Аіт Буласьєн через декілька днів після паризьких атак.

Під час зустрічі терорист повідомив, що він прибув до Європи без документів, серед біженців, разом з 90 іншими бойовиками, в тому числі громадянами Франції, Британії, Німеччини, Іраку та Сирії.

За даними одного із чиновників, близько 50-60 бойовиків прибули в ЄС через Грецію, Болгарію і Румунію.

"Вони виїхали з Сирії через Туреччину до кордону Євросоюзу, а потім розповсюдилися по різним країнам, у тому числі Франції, Німеччині, Іспанії та Великій Британії", - сказав чиновник.

За словами свідка, Абауд планував інші атаки - на торговий центр, поліцейський відділок та дитячий садок в передмісті Парижа.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року у Парижі було скоєно серію терактів, які забрали життя 130 людей.