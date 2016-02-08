Туреччина заявляє про готовність до будь-якого розвитку подій у Сирії

«Зараз наші сили безпеки готові до всіх можливих сценаріїв», — заявив Ердоган, якого цитує Bloomberg.

Він також зазначив, що Туреччина не повинна повторити помилку 2003 року. «Ми не хочемо зробити в Сирії ту ж помилку, що і в Іраку», — сказав Ердоган, нагадавши про те, як парламент Туреччини в 2003 році відхилив прохання США використовувати територію Туреччини для вторгнення в Ірак, пише Росбалт.

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Як повідомляв УНІАН, на думку Ердогана, мирні переговори щодо ситуації в Сирії не мають сенсу до тих пір, поки Росія продовжує завдавати авіаударів по території країни.