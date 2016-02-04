Ердоган: переговори щодо Сирії безглузді, поки Росія завдає ударів

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Би-би-си. "Росія продовжує вбивати людей в Сирії. Чи можна говорити про мирне зібрання? Чи мова може йти про мирні переговори?", - зазначив турецький президент.

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Напередодні спецпосланець ООН по сирійській кризі Стеффан де Містура оголосив перерву в переговорах щодо Сирії до 25 лютого, запропонувавши учасникам "ще попрацювати".

Однак, за словами Реджепа Тайіпа Ердогана, учасникам переговорів навряд чи вдасться досягти рішення наприкінці лютого, і переговори, швидше за все, будуть знову перенесені.

Російське міністерство іноземних справ звинуватило в зриві переговорів сирійську опозицію. США і Франція звинуватили Кремль і сирійського президента Башара Асада у зриві переговорів.