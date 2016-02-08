Армія Асада наблизилася до одного з останніх оплотів повстанців на півночі Алеппо

Сирійські урядові війська у неділю наблизилися до одного з останніх оплотів повстанців на півночі провінції Алеппо - міста Таль-Ріфаат, яке розташоване за 20 кілометрів від турецького кордону.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AFP.

Місто Таль-Ріфаат знаходиться приблизно в 20 км від кордону з Туреччиною. Там зібралися багато сирійців, які втекли від бойових дій в районі міста Алеппо, які сирійська урядова армія вже тиждень веде за підтримки авіаударів РФ.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, сирійська армія підійшла на відстань семи кілометрів від міста.

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За словами глави правозахисної організації Рамі Абдель Рахмана, мета просування військ режиму Башара Асада - запобігти потраплянню зброї та підкріплення повстанців на сирійську територію з Туреччини.

Сирійська проурядова газета "Аль-Ватан" написала у неділю, що Таль-Ріфаат буде головним "призом для режиму".

"Якщо місто впаде, армія зможе підтягнутися і взяти під свій контроль всю північну частину провінції Алеппо", - йдеться у виданні.

Як повідомлялося, через активні бойові дії на півночі Сирії близько 50 тисяч людей змушені були залишити своє житло і прибули до сирійсько-турецького кордону для його перетину.

Раніше минулого тижня сирійські війська за підтримки інтенсивних російських авіударів почали наступ на півночі Сирії з метою оточити місто Алеппо.

Через цей наступу зірвалися перші за останні два роки сирійські мирні переговори у Женеві.