Сирійські урядові війська оточили місто Сальму з 10-тисячною армією ІДІЛ

Про це заявив представник сирійської армії, передає РИА "Новости" .

"Сирійська армія за підтримки загонів самооборони взяла під контроль висоту 1122 на півночі країни і завершує оточення міста Сальми, стратегічно важливого населеного міста в провінції Латакія", - підкреслив представник сирійської армії.

Також він зазначив, що останнім часом під контроль були взяті кілька сіл і висот навколо Сальми.

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За його словами, якщо до початку активних бойових дій в цьому районі перебувало близько 10 тисяч бойовиків, то зараз залишилося не більше двох тисяч, решта були вбиті або відступили. "Серед бойовиків було багато вихідців з кавказьких регіонів Росії і країн СНД", - додав сирійський генерал.

Довідка. Сальма - стратегічно важливе місто на півночі провінції Латакія. Від нього відкривається дорога до турецького кордону, а також у місто Ідліб - столицю сусідньої однойменної провінції. Саме в цьому районі 23 листопада були поранені троє російських журналістів, а 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24.

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У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, в результаті якого, за даними ООН, загинули понад 220 тисяч осіб. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, які належать до різних збройним формуванням. Найбільш активними є бойовики екстремістських угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра".