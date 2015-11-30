Сирійські урядові війська оточили місто Сальму з 10-тисячною армією ІДІЛ
Військовослужбовці сирійської армії практично оточили стратегічно важливе місто Сальму. В районі залишилося не більше двох тисяч бойовиків, інші були вбиті або відступили.
Про це заявив представник сирійської армії, передає РИА "Новости".
"Сирійська армія за підтримки загонів самооборони взяла під контроль висоту 1122 на півночі країни і завершує оточення міста Сальми, стратегічно важливого населеного міста в провінції Латакія", - підкреслив представник сирійської армії.
Також він зазначив, що останнім часом під контроль були взяті кілька сіл і висот навколо Сальми.
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За його словами, якщо до початку активних бойових дій в цьому районі перебувало близько 10 тисяч бойовиків, то зараз залишилося не більше двох тисяч, решта були вбиті або відступили. "Серед бойовиків було багато вихідців з кавказьких регіонів Росії і країн СНД", - додав сирійський генерал.
Довідка. Сальма - стратегічно важливе місто на півночі провінції Латакія. Від нього відкривається дорога до турецького кордону, а також у місто Ідліб - столицю сусідньої однойменної провінції. Саме в цьому районі 23 листопада були поранені троє російських журналістів, а 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24.
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У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, в результаті якого, за даними ООН, загинули понад 220 тисяч осіб. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, які належать до різних збройним формуванням. Найбільш активними є бойовики екстремістських угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра".