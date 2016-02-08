Канада припинить завдавати авіаударів по ІДІЛ в Іраку та Сирії - Reuters

18:51, 08 лютого 2016
Світ
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив що його країна відкличе свої шість літаків, які завдали ударів по об'єктах ІДІЛ в Іраку і Сирії.

Канада / lenta-ua.net

Таким чином, Канада припинить свою участь в  у бомбардуваннях "Ісламської держави", пише пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Канада завершить свої бомбардування 22 лютого, але залишить два розвідувальних літаки у регіоні.

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Окрім того, Канада планує залишити літаки-заправники, а також збільшити втроє (до 200) кількість солдатів, які беруть участь у підготовці курдських військ у Північному Іраку.

Як відомо, раніше Нідерланди погодилися приєднатися до нанесення повітряних ударів проти "Ісламської держави" в Сирії.

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