Нідерланди приєднаються до бомбардувань "Ісламської держави" в Сирії

Нідерландські військові вже бомбардують позиції "Ісламської держави" в Іраку, передає Бі-бі-сі. Після паризьких терактів, що забрали в листопаді життя 130 осіб, французька та американська влада звернулися до союзників з Нідерландів з проханням розширити місію.

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Оголошуючи про рішення розширити авіаудари, прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що у бойовиків не повинно залишитися притулку ні в Іраку, ні в Сирії.

За його словами, це єдиний спосіб запобігти нападу, подібному до паризьких.

Минулого тижня глава Пентагону Ештон Картер розкритикував інших учасників коаліції, що діє на Близькому Сході проти екстремістського угруповання "Ісламська держава". Деякі з союзників США по коаліції "взагалі нічого не роблять", сказав Ештон Картер в інтерв'ю телеканалу Сі-ен-бі-сі в Давосі.

Говорячи про те, як йде наступ на терористів в цілому, Ештон Картер заявив, що задоволений ситуацією. З військових успіхів союзників він зазначив звільнення іракського міста Рамаді армією Іраку в грудні минулого року.