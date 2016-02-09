Папа Римський і глава РПЦ планують підписати декларацію про єдність двох церков - ЗМІ
Папа Римський і глава РПЦ під час історичної зустрічі на Кубі підпишуть декларацію про єдність двох найбільших християнських церков, пише La Croix.
За інформацією видання, організація цієї зустрічі велася протягом двох років. Восени 2013 року митрополит Іларіон, відповідальний за зовнішні зв'язки РПЦ, на прохання патріарха Кирила звертався до Ватикану з пропозицією про зустріч на вищому рівні.
12 листопада того ж року Іларіон обговорив можливу зустріч з Франциском в Римі, пише Росбалт.
Газета зазначає, що перешкодами для зустрічі був конфлікт в Україні і необхідність отримати згоду патріарха Константинопольського Варфоломія. Крім того, московська патріархія «побоювалася розколу всередині православних з-за зближення з католиками».
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Куба при цьому була обрана місцем зустрічі як «нейтральна територія», оскільки «для православ'я Латинська Америка виглядає куди більш традиційною і релігійною, ніж Старий Світ».
Зустріч понтифіка і глави Російської православної церкви відбудеться 12 лютого в міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті. Папа Франциск зробить зупинку в Гавані по дорозі в Мексику, куди він відправиться з візитом.