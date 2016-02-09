Папа Римський і глава РПЦ планують підписати декларацію про єдність двох церков - ЗМІ

За інформацією видання, організація цієї зустрічі велася протягом двох років. Восени 2013 року митрополит Іларіон, відповідальний за зовнішні зв'язки РПЦ, на прохання патріарха Кирила звертався до Ватикану з пропозицією про зустріч на вищому рівні.

12 листопада того ж року Іларіон обговорив можливу зустріч з Франциском в Римі, пише Росбалт.

Газета зазначає, що перешкодами для зустрічі був конфлікт в Україні і необхідність отримати згоду патріарха Константинопольського Варфоломія. Крім того, московська патріархія «побоювалася розколу всередині православних з-за зближення з католиками».

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Куба при цьому була обрана місцем зустрічі як «нейтральна територія», оскільки «для православ'я Латинська Америка виглядає куди більш традиційною і релігійною, ніж Старий Світ».

Зустріч понтифіка і глави Російської православної церкви відбудеться 12 лютого в міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті. Папа Франциск зробить зупинку в Гавані по дорозі в Мексику, куди він відправиться з візитом.