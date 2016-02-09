Обама і прем'єр-міністр Канади обговорили боротьбу з терористами "Ісламської держави"

Політики підкреслили, що атаки ІД поза країн Близького Сходу тільки посилили необхідність тиску на угрупування до його повного знищення.

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Крім того, Обама позитивно відзначив внесок Канади в дії міжнародної антитерористичної коаліції, пише Росбалт.

Раніше Пентагон похвалив Канаду за рішення збільшити кількість військових на півночі Іраку. Також стало відомо, що Канада має намір в лютому припинити авіаудари по ІД.