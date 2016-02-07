Арабські Емірати готові почати наземну операцію в Сирії

Міністр закордонних справ країни Анвар Гаргаш на питання журналістів про те, чи готові Арабські Емірати за необхідності відправити своїх військових до Сирії, відповів: "Така наша позиція з самого початку. Ми не задоволені поточними темпами боротьби з ІД".

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"Ми не говоримо про тисячі військових. Але ми говоримо про військових, які будуть брати участь в наземній операції, які будуть надавати підтримку", - цитує міністра Reuters.

При цьому Гаргаш підкреслив, що для Арабських Еміратів у такій операції ключовим буде "лідерство США".

Зазначимо, нещодавно Саудівська Аравія також заявила про готовність використовувати свої війська в наземній операції міжнародної коаліції на чолі з США по боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.