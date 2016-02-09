Мільярдер Майкл Блумберг не виключив свого висунення на пост президента США

В інтерв'ю Financial Times засновник і власник інформаційного агентства Bloomberg на питання про свою можливу участь у виборах відповів, що "розглядає всі варіанти".

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Вперше про можливу участь Майкла Блумберга у виборах стало відомо в кінці січня, коли про це з посиланням на друзів і радників мільярдера написала газета New York Times, передає Російська служба ВВС.

Передбачається, що Блумберг висунеться незалежним кандидатом, буде спонсорувати свою передвиборчу кампанію і спробує завоювати голоси тих виборців, яким не подобається ні занадто консервативні претенденти республіканців Дональд Трамп і Тед Крус, ані соціаліст Берні Сандерс від демократів.

Блумберг, по всій видимості, не буде вступати в боротьбу у разі висунення від демократів більш помірної Хілларі Клінтон.

"Я слухаю, що говорять кандидати, і дивлюся, як потім голосують виборці на праймеріз. Я вважаю, що рівень міркувань і дискусій гнітюче банальний, образливий для виборців", - вважає Майкл Блумберг.

Журнал Forbes оцінює стан Майкла Блумберга в 36,4 млрд доларів.