Єврокомісія назвала найщасливіші міста Європи

Один з пунктів опитування просив жителів Європи оцінити, наскільки вони задоволені своїм життям. Як з'ясувалося, найбільш щасливі люди живуть не в мегаполісах, а в маленьких містечках, пише "Моя планета" з посиланням на The Independent.

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Топ-10 починається з Ньюкаслса - 56% дуже задоволені своїм життям, 37% задоволені. У місті, розташованому на північному сході Англії, живуть найщасливіші люди Великобританії. Це великий індустріальний центр з дуже красивою набережною Квейсайд.

Дев'яте місце посів Відень - 56% дуже задоволені, 39% задоволені. Що не дивно, оскільки це одне з найкрасивіших міст світу. Дивно інше - це навіть не найщасливіше місто в Австрії.

На 8-й позиції Мюнхен - 57% жителів якого дуже задоволені життям, 38% задоволені. Відмінне пиво, красиве озеро і фантастична футбольна команда допомогли столиці Баварії стати одним з найщасливіших місць в Європі і найщасливішим у Німеччині.

7 - Мальме - у другому за величиною місті Швеції, з'єднаному мостом зі столицею Данії Копенгагеном (про який трохи нижче), живуть 320 тис. жителів, і 96% з них задоволені життям (причому 60% - дуже задоволені).

На 6-му місці йде Осло - 60% дуже задоволені, 38% задоволені. Це найщасливіше місто однієї з найщасливіших і процвітаючих країн світу, якою визнана Норвегія.

П'яте місце зайняв Грац - 64 % дуже задоволені, 33% задоволені. В найщасливішому місті Австрії проживає близько 270 тис. осіб. Місто має статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тут розташований знаменитий Музей сучасного мистецтва.

На 4-му місці йде Цюріх - 64% дуже задоволені, 34% задоволені. Фінансовий центр Швейцарії часто входить у число найкращих міст на землі для життя, і городяни, схоже, знають це.

На 3-му місці Рейк'явік - 66% дуже задоволені, 31% задоволені. Люди, які живуть у столиці Ісландії і єдиному великим місті на всьому острові, мають у своєму розпорядженні гарні краєвиди з усіх боків і високий рівень безпеки.

На другому місці розташувався Копенгаген - 67% дуже задоволені, 28% задоволені. Всього лише 5% жителів столиці Данії незадоволені своїм життям. Дивно, але це навіть не найщасливіше місто в країні.

А найщасливішим у Данії і Європі містом є Ольборг, який не кожен з читачів відразу знайде на карті. Тут 74% дуже задоволені життям, а 24% задоволені. Разом - 98% щасливих жителів 105-тисячного міста. Сьогодні місто переживає перехідний етап від промислового міста, населеного робочим класом, до наукомісткого центру. Цьому великою мірою сприяє вуз світового рівня - Ольборгский університет.