Складено топ-10 найпривабливіших маловідомих міст світу

У рейтингу британського видання The Daily Telegraph перше місце дісталося Бергамо в Італії. На думку авторів - це відмінне місто для того, щоб дослідити провінцію Ломбардія і італійські озера. Крім того, в місті безліч визначних пам'яток, в тому числі Стара площа, на якій розташовані палац, вежа і міська бібліотека.

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Друге місце дісталося місту Віторія-Гастейс, куди, як вважають автори рейтингу, варто їхати за іспанським колоритом, а також для того, щоб помилуватися старовинними будівлями, побувати в художніх галереях і музеях. Морський порт Тавіра на півдні Португалії розташувався на третьому рядку. Він вважається найбільш архітектурно привабливим містом в провінції Алгарве.

Тбілісі опинився на восьмій сходинці рейтингу. Видання зазначає, що туристи зможуть побачити будівлі, побудовані в стилі ар-нуво, так і характерні для міста будинки з численними балконами, які надають йому особливого шарму. Незважаючи на безліч нових готелів і магазинів, Тбілісі "зберігає свою самобутність і є справжньою знахідкою для мандрівників".

У рейтинг також увійшли Нант (Франція), Сеговія (Іспанія), Любек (Німеччина), Вроцлав (Польща), Пловдів (Болгарія), Трієст (Італія), Марібор (Словенія) та інші.