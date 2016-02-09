ІДІЛ оголосила війну французькому "Нацфронту", погрожує терактом на демонстраціях - ЗМІ

Про це йдеться в погрозах ІДІЛ, висловлених в останньому випуску пропагандистського франкомовного журналу ісламістів Dar al-Islam, пише Європейська правда з посиланням на Daily Mail

В журналі міститься зображення демонстрації "Національного фронту", а саму партію і її прибічників називають "головною ціллю" терактів.

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"Питання не в тому, чи будуть у Франції нові теракти, питання в тому, якими вони будуть і коли вони стануться", - сказано в журналі.

У листопаді 2015 року, після серії терактів в Парижі, що забрали життя 130 людей, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що "радикальний ісламізм повинен бути знищений, радикальні мечеті повинні бути закриті", а терористи мають бути позбавлені французького громадянства.