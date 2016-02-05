Розвідка США заявляє, що число бойовиків ІДІЛ скоротилося

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" несе істотні втрати і його чисельність скоротилася. Про це йдеться у звіті розвідки США, який з посиланням на Reuters цитує Російська служба ВВС.

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За інформацією агентства, згідно з попередньою оцінкою на стороні ІД воювали в Сирії та Іраку близько 31 тисячі осіб. Отже, угруповання послабилось на 20%.

"Нові підрахунки розвідки означають те, що "вони (бойовики – ред.) як і раніше являють собою серйозну загрозу, але потенційна їхня чисельність зменшилася", цитує видання прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста.

При цьому різні ЗМІ роблять неоднозначні висновки щодо динаміки чисельності ІД.

Приміром, раніше USA Today і телеканал Fox News з посиланням на ті ж розвідувальні дані повідомили, що приблизна кількість бойовиків ІГ зараз становить 20-25 тисяч, у той час як рік тому в угрупованні були 19-31 тисяча. Звідси вони роблять висновок, що, незважаючи на зусилля міжнародної коаліції, "Ісламській державі" поки вдається зберігати колишню щільність рядів.