Великобританія направить п'ять військових кораблів у Балтійське море для стримування агресії РФ

Великобританія направить додатково п'ять військових кораблів у Балтійське море в якості зусиль НАТО зі стримування агресії Росії, передає DT.ua з посиланням на видання The Guardian.

Видання зазначає, що дана дія є більш жорсткою відповіддю на політику російського президента Володимира Путіна. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон підкреслив, що Лондон вперше з 2010 року вносить свій внесок у постійні військово-морські сили НАТО.

"Зростаюча присутність НАТО є ясним посланням нашим супротивникам про те, що ми готові відповісти на будь-які загрози і захистити наших союзників. У 2016 році ми значним чином сфокусуємося на Балтійському регіоні", - сказав Феллон.

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22 жовтня, командувач ВМС США адмірал Джон Річардсон заявив, що НАТО має переглянути свою військово-морську стратегію на тлі активізації операцій ВМС Росії та інших загроз.

За словами Річардсона, РФ демонструє бажання використовувати військову силу. Він зазначив, що кількість патрулів російських підводних човнів зросла на 50% з 2013 по 2014 рік.

На початку липня в командуванні НАТО закликали посилити військово-морські сили (ВМС) Альянсу в якості відповіді на "зухвалі" і "агресивні" дії Росії.