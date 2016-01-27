США оновили свою військову стратегію в Європі: головний пріоритет - стримування агресії РФ

У документі перераховуються шість пріоритетів на найближчі три-п'ять років, передає DW.

Головним з них називається "стримування російської агресії". Минулий 2015 рік американське командування характеризує як один з найважчих з часів закінчення холодної війни.

Як наголошується в документі, за останні роки ситуація з безпекою в Європі значно змінилася. Всього американське командування виділяє загрози з трьох напрямків - півночі, сходу і півдня. Головною причиною стурбованості на перших двох напрямках називається Росія у зв'язку з її агресивною поведінкою. Водночас з півдня Європа стикається із загрозою з боку терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), йдеться в документі.

Читайте такожНАТО планує зміцнити систему ППО в країнах Балтії з метою стримування Росії

"Наше командування зробило видатну роботу, фокусуючи увагу однаковою мірою на реваншистській Росії, масовій міграції і терористах", - заявив очільник EUCOM генерал Філіп Брідлав. За його словами, оновлена стратегія спрямована на те, щоб Європа залишалася єдиною, вільною і мирною.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче закріпити новий порядок глобальної політики, де всі питання міжнародних відносин вирішуються за допомогою війни і сили.