США перекидають другу групу авіаносців ближче до Корейського півострова - ЗМІ

США перекидають другу авіаносну групу ближче до Корейського півострова.

Про це повідомляє Эхо Москви з посиланням на японські ЗМІ.

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Авіаносець «Джон Стейніс» і кораблі, які його супроводжують, доповнять постійно розгорнуте у водах Далекого Сходу угруповання ВМС США на чолі з авіаносцем «Рональд Рейган», яке базується в районі Токіо.

Наголошується, що присутність у цьому регіоні двох атомних авіаносців США безпрецедентно для останніх років. Це пов'язують із зростанням напруженості навколо КНДР і складною обстановкою в Південно-Китайському морі, де Пекін, як вважають у Вашингтоні, прагне взяти під контроль значну частину акваторії.