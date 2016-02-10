Давутоглу заявив про етнічні чистки у Сирії в ході наступу армії Асада за підтримки РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Сирійські сили, підтримувані Росією, очевидно, проводять етнічні чистки в районі Алеппо для того, щоб залишити на захоплених територіях лише тих, хто підтримує режим Башара Асада", - зазначив він.

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Крім того, турецький прем'єр заявив, що втеча сирійців за кордон допомагає уряду Асада втілити ці плани в життя. "Незважаючи на це, ми продовжимо надавати допомогу всім біженцям, які прибувають на турецький кордон", - додав він.

У цій же заяві Давутоглу звинуватив у військових злочинах загони сирійських курдів, яких також підтримує Росія. За його словами, курди нападають на мирне населення.

Раніше УНІАН повідомляв, що понад 500 осіб, у тому числі десятки мирних жителів, загинули в сирійській провінції Алеппо з початку наступу урядових військ за підтримки російської авіації.