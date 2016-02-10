З початку операції військ Асада і російської авіації в Алеппо загинули 500 осіб

Про це йдеться в заяві Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, передає Бі-бі-сі. У числі загиблих 23 дитини - вони були вбиті в результаті ударів російської авіації, йдеться в повідомленні Центру.

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Між тим, представник російського міністерства закордонних справ Марія Захарова відкинула звинувачення США в тому, що дії російських військових у Сирії викликали гуманітарну кризу в країні. "Я вважаю, що удари ВКЗ створюють прекрасну атмосферу боротьби з тероризмом", - сказала вона.

3 лютого сирійські урядові війська прорвали блокаду двох населених пунктів Нобуль і Ез-Захра на північному заході Алеппо, які знаходяться на шляху постачання повстанців.