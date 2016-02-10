Після нападу на Касьянова Кадиров опублікував фото з вимазаним тортом Басковим

На фотографії біля величезного торта зображений Кадиров з вимазаною у торті рукою і Басков з обличчям, вимазаним тортом.

При цьому оточуючі і сам чеченський лідер сміються над ситуацією, що виникла.

«Після того, як у Миколу Баскова кинули тортом, він досі скаржиться, бігає по всіх міжнародних інстанціях та просить повторення банкету», — написав Кадиров.

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Зазначимо, що фото було опубліковане на наступний день після нападу на російського екс-прем'єра і лідера опозиційної партії ПАРНАС Михайла Касьянова, в якого запустили тортом невідомі в московському ресторані.

Раніше Кадиров опублікував в Instagram відео з Касьяновим і журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - йшлося в коментарі Кадирова.

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