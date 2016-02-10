У мережі з'явилося відео нападу на Касьянова з тортом
В інтернеті з'явилося відео нападу на екс-прем'єр-міністра Росії, лідера партії ПАРНАС Михайла Касьянова, коли той прийшов в один з московських ресторанів повечеряти.
Ролик з'явився на відеосервісі Youtube 10 лютого на каналі "Кавказская политика".
На відео двоє невідомих підходять до Касьянова в ресторані, один з них кидає в політика принесений з собою торт.
Нападник також називає Касьянова "американським агентом" і "ганьбою Росії".
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Раніше в середу голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров залишив під публікацією в акаунті @kavpolit, що розповідає про інцидент з Касьяновим і тортом, наступний коментар: ")))) знову я))))!!?".
Нагадаємо, Касьянов подав заяву в поліцію після того, як в нього кинули торт.
Як відомо, у ніч на 1 лютого Кадиров опублікував в Instagram відео з Касьяновим і журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".
"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - йшлося в коментарі Кадирова.
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