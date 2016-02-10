У мережі з'явилося відео нападу на Касьянова з тортом

Ролик з'явився на відеосервісі Youtube 10 лютого на каналі "Кавказская политика".

На відео двоє невідомих підходять до Касьянова в ресторані, один з них кидає в політика принесений з собою торт.

Нападник також називає Касьянова "американським агентом" і "ганьбою Росії".

Читайте такожInstagram пояснив видалення відео Кадирова з російським опозиціонером "на мушці"

Раніше в середу голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров залишив під публікацією в акаунті @kavpolit, що розповідає про інцидент з Касьяновим і тортом, наступний коментар: ")))) знову я))))!!?".

Нагадаємо, Касьянов подав заяву в поліцію після того, як в нього кинули торт.

Як відомо, у ніч на 1 лютого Кадиров опублікував в Instagram відео з Касьяновим і журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - йшлося в коментарі Кадирова.

Читайте також"Хто не зрозумів, той зрозуміє": Кадиров опублікував фото зі снайперською гвинтівкою