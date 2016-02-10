Таємна підготовка зустрічі Папи Римського і глави РПЦ велася протягом двох років - Reuters

Секретні контакти здійснювалися між представниками двох церков у Римі, Москві і Гавані, розповіло джерело у Ватикані і дипломатичних колах, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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При цьому агентство не уточнює на якому рівні проходили зустрічі. В результаті угоду про зустріч в кубинській столиці було досягнуто восени минулого року, проте за наполяганням РПЦ ця новина залишалася секретом ще протягом кількох місяців.

Джерела агентства вважають, що Кремль може використати зустріч в Гавані в своїх інтересах. Співрозмовник Reuters в дипломатичному середовищі заявив, що Путін високо оцінює перспективи контактів РПЦ і Ватикану. За його словами, російський президент прекрасно розуміє важливу роль Папи Римського як міжнародного гравця. «Я думаю, що Путін буде дуже радий отримати можливість представити точку зору Кремля Ватикану», — сказав він.