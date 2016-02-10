В результаті вибухів в Нігерії загинули 56 людей, більше 60 поранені
Щонайменше 56 людей загинули і більше 60 отримали поранення в результаті серії вибухів, здійснених смертниками в таборі для переміщених осіб на півночі Нігерії, повідомила місцева влада.
Напад стався за 80 км на північ від столиці штату Борно Майдугурі у вівторок, однак про нього стало відомо тільки зараз через проблеми з телефонним зв'язком.
У штаті Борно регулярно здійснюють напади бойовики ісламістського угрупування "Боко Харам", які ведуть війну проти уряду Нігерії з 2009 року, передає Російська служба ВВС.
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Від рук ісламістів загинули кілька тисяч чоловік, в основному на північному сході Нігерії. Всього від дій угруповання так чи інакше постраждали близько трьох мільйонів чоловік.
Навесні минулого року нігерійські ісламісти присягнули на вірність "Ісламській державі" - екстремістського угруповання, забороненого в багатьох країнах, в тому числі у Британії і Росії.