У Домінікані екстрено сів російський літак

Літак Boeing 777 200 російської авіакомпанії Orenair з 351 пасажирами і 20 членами екіпажу на борту в середу ввечері здійснив вимушену посадку в аеропорту домініканського міста Пунта-Кана після виникнення несправності в одній з турбін лайнера.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на щоденну домініканську газету Listín Diario.

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Лайнер, що здійснював рейс 554, вилетів у 18:05 за місцевим часом з аеропорту Пунта-Кана у напрямку Москви. Під час польоту виявилася поломка одного з двигунів. Пілоти в терміновому порядку прийняли рішення повернутися в аеропорт вильоту.

Для забезпечення безпечного приземлення лайнер близько двох годин кружляв у повітрі, щоб витратити запаси пального - понад 80 тонн.

При посадці ніхто не постраждав. Спеціальна комісія розслідує обставини інциденту.