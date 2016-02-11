У Сирії з вечора 15 лютого може бути встановлено перемир'я - ЗМІ
16:07, 11 лютого 2016Світ
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Питання встановлення перемир'я в Сирії з 15 лютого може бути винесено на засідання Міжнародної групи підтримки Сирії, що заплановане на вечір четверга.
REUTERS
Про це заявив американське джерело у дипломатичних колах, повідомляє ТАСС.
"Мова йде про встановлення загального перемир'я в Сирії, починаючи з 15 лютого", - сказав співрозмовник агентства.
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Нагадаємо, в Женеві проходять переговори по Сирії за посередництва. Розраховують, що вони триватимуть шість місяців.
Пріоритетами переговорів є припинення вогню, доставка гуманітарної допомоги і боротьба з угруповання "Ісламська держава".
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