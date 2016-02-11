У боях за сирійське місто Алеппо задіяли російські танки Т-90 - The Times (відео)

Москва доставила партію новітніх танків Т-90, які називають "Володимир", в Сирії в кінці минулого року, передає "ЄвроПравда" з посиланням на британське видання The Times.

Урядові війська були навчені на полігонах у прибережних провінціях Латакія і Тартус, перш ніж вони були направлені на фронт в Алеппо.

Танки підтримували минулого тижня наступ сирійських урядових військ і воєнізованих формувань у сільській місцевості на північ від Алеппо, що дозволило силам Башара Асада відрізати повстанців від основних маршрутів поставок з боку турецького кордону і фактично оточити місто.

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Т-90 оснащений РЛС, яка визначає наближення протитанкових ракет, а потім збиває їхні прицільні системи за допомогою інфрачервоних променів. Протитанкові керовані ракети повстанські групи отримують зі США і Саудівської Аравії.

Танк також захищений шаром динамічної броні, яка від влучання ракети вибухає назовні, залишаючи екіпаж неушкодженим.

"Подібні види захисту вже використовуються на полях боїв у Сирії, проте танки Т-90 є більш досконалими у цьому плані, і для того, щоб вивести їх з ладу, потрібно більше протитанкових ракет з двома боєголовками", - зазначає Times.

Західні експерти також відзначають появу в Сирії іншого, поки не ідентифікованого ними військового обладнання, яке може виявитися ще однією оборонною системою, яку використовують проти ракет в арсеналі підрозділів повстанців.

За словами Джеремі Бінні, редактора по Близькому Сходу видання Jane's Defence Weekly, з початку лютого в інтернеті стали обговорювати появу незвичайних ящиків, закріплених на баштах танків й іншої бронетехніки.

"Ми бачили їх під час боїв навколо Алеппо. Для нас буде дуже цікаво побачити кадри боїв за участю танків Т-90 або військову техніку, оснащену цими невідомими пристроями. Ми ще не бачили їх", — каже Бінні.

Нагадаємо, армія Асада наблизилася до одного з останніх оплотів повстанців на півночі Алеппо. Місто Таль-Ріфаат розташоване приблизно за 20 км від кордону з Туреччиною. Там зібралися багато сирійців, які втекли від бойових дій у районі міста Алеппо, які сирійська урядова армія вже тиждень веде за підтримки авіаударів РФ.