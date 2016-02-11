Саудівська Аравія готова направити війська в Сирію, якщо так вирішить коаліція

З такою заявою, як передає телеканал Al Arabiya, виступив 11 лютого радник міністра оборони королівства, представник "аравійської коаліції" з надання допомоги уряду Ємену генерал Ахмед Асір, повідомляє ТАСС.

Читайте такожУ Сирії з вечора 15 лютого може бути встановлено перемир'я - ЗМІ

"Ми готові направити війська, коли альянс прийме таке рішення, - зазначив він. - Ми продовжимо разом з союзниками нашу роботу, щоб перемогти ДАІШ (арабська назва ІД - УНІАН) у Сирії і Іраку. Оголошення королівством про участь військ в наземній операції - рішення, яке не буде переглядатися".

Асір визнав, що наземне вторгнення в Сирію "загрожує ризиками". "Так, існують ризики, як і будь-якої іншої військової операції", - підкреслив він, висловивши при цьому думку, що "ніяка зовнішня сила в даний час не бореться з "Ісламським державою" в Сирії". Іранці ж, за його словами, в Сирії і Іраку "підтримують терористів".