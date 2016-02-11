На півночі Сирії опозиція перейшла в контрнаступ на сили Асада

Опозиція перейшла в наступ, щоб повернути села, контроль над якими було втрачено близько 15 днів тому, повідомляє Анадолу з посиланням на туркманскі опозиційні джерела.

Згідно з повідомленням, опозиції вдалося просунутися в напрямку сіл Куруджа, Сарраф, Кульджук і Караман в провінції Лазкійе.

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Відзначається, що в ході боїв вбито 14 військових армії Башара Асада. Захоплено важку зброю і військове обладнання. Бої в регіоні все ще тривають.

Опозиція за останні дві доби повідомляла про захоплення містечка Карагли, села Куруджа, пагорба Башура і околиць села Караманлі.