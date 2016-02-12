Кількість жертв потужного землетрусу на Тайвані зросла до 94 осіб
Зниклими безвісти вважаються 30 мешканців. Рятувальники в цілодобовому режимі продовжують їх пошуки, визнаючи, що шансів на виявлення тих, хто вижив практично не залишилося.
Число жертв сильного землетрусу, що стався наприкінці минулого тижня на острові Тайвань, досягла 94 осіб.
Під завалами будинку в спеціальному муніципалітеті Тайнань сьогодні було знайдено ще кілька тіл загиблих, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву владу.
Зниклими безвісти вважаються 30 мешканців. Рятувальники в цілодобовому режимі продовжують їх пошуки, визнаючи, що шансів на виявлення тих, хто вижив практично не залишилося. Останню живу людину вдалося визволити з-під уламків у понеділок.
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Підземний поштовх магнітудою 6,4 стався в ніч на 6 лютого і призвів до руйнування десятка будівель в різних районах міста на південно-заході острова. У їх числі опинився 17-поверховий житловий комплекс "Вейгуань". Майже всі жертви (92 з 94 осіб) були мешканцями цього будинку. Правоохоронні органи заарештували керівників компанії-забудовника, яких підозрюють у недбалості і розкрадання при будівництві.
За рішенням влади 15 лютого, після закінчення святкування нового року за місячним календарем, всі урядові установи на острові приспустять прапори на знак жалоби за загиблими.