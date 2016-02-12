Кількість жертв потужного землетрусу на Тайвані зросла до 94 осіб

Число жертв сильного землетрусу, що стався наприкінці минулого тижня на острові Тайвань, досягла 94 осіб.

Під завалами будинку в спеціальному муніципалітеті Тайнань сьогодні було знайдено ще кілька тіл загиблих, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву владу.

Зниклими безвісти вважаються 30 мешканців. Рятувальники в цілодобовому режимі продовжують їх пошуки, визнаючи, що шансів на виявлення тих, хто вижив практично не залишилося. Останню живу людину вдалося визволити з-під уламків у понеділок.

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Підземний поштовх магнітудою 6,4 стався в ніч на 6 лютого і призвів до руйнування десятка будівель в різних районах міста на південно-заході острова. У їх числі опинився 17-поверховий житловий комплекс "Вейгуань". Майже всі жертви (92 з 94 осіб) були мешканцями цього будинку. Правоохоронні органи заарештували керівників компанії-забудовника, яких підозрюють у недбалості і розкрадання при будівництві.

За рішенням влади 15 лютого, після закінчення святкування нового року за місячним календарем, всі урядові установи на острові приспустять прапори на знак жалоби за загиблими.