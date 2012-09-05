Після сильного землетрусу Коста-Ріку може накрити цунамі

19:40, 05 вересня 2012
Світ
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Біля берегів Коста-Ріки стався сильний землетрус, оголошена загроза цунамі.

Коста-Ріка готується до цунамі

Біля північно-західного побережжя Коста-Ріки стався землетрус силою 7,6 бала, для прибережних зон ряду країн Центральної і Південної Америки оголошена загроза цунамі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зараз попередження діє для тихоокеанського побережжя країн Коста-Ріки, Панами і Нікарагуа.

Раніше загроза поширювалася на Гондурас, Мексику, Колумбію, Еквадор, Гватемалу і Перу, але була скасована для цих країн.

 

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