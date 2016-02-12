В Росії кажуть про війну, щоб приховати повний провал політики Путіна – російський історик

09:23, 12 лютого 2016
Світ
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Андрій Зубов заявив про повний провал російської політики.

REUTERS

Сьогодні в Росії говорять про війну, аби приховати повний провал державної політики президента РФ Володимира Путіна.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив російський історик, публіцист Андрій Зубов.

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«Насправді зараз немає ніяких сил військових і економічних вести велику війну. Зараз швидше за все інше. Зараз говорять про війну задля того, щоб сховати кінці у воду в зв'язку з невдачею в Україні, в Сирії і взагалі з повним провалом російської політики», – заявив Зубов.

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