В Росії кажуть про війну, щоб приховати повний провал політики Путіна – російський історик
09:23, 12 лютого 2016Світ
2830 0
Андрій Зубов заявив про повний провал російської політики.
REUTERS
Сьогодні в Росії говорять про війну, аби приховати повний провал державної політики президента РФ Володимира Путіна.
Про це в ефірі «5 каналу» заявив російський історик, публіцист Андрій Зубов.
Читайте такожУ Росії "замінували" лекцію професора, який засудив анексію Криму
«Насправді зараз немає ніяких сил військових і економічних вести велику війну. Зараз швидше за все інше. Зараз говорять про війну задля того, щоб сховати кінці у воду в зв'язку з невдачею в Україні, в Сирії і взагалі з повним провалом російської політики», – заявив Зубов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter