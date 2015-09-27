У Нью-Йорку вже почалися протести проти політики Путіна

Про це повідомляє VIDIA, медіапортал української діаспори, із посиланням на соцмережі.

Раніше постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв повідомив, що у Нью-Йорку біля штаб-квартири ООН відбувається акція на підтримку України. «Акція українців на нашу підтримку перед штаб-квартирою ООН. Дякую, друзі!», – написав Сергеєв в Twitter.

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Упродовж двох днів, 27 і 28 вересня, у Нью-Йорку активісти обіцяють проводити акції протесту проти політики президента Росії Володимира Путіна.