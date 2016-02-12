Грецію на 2 роки можуть виключити з Шенгену через "дірявий" кордон
15:02, 12 лютого 2016Світ
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Європейський союз дав грецькій владі три місяці на те, щоб виправити систему прикордонного контролю, інакше інші країни шенгенської зони закриють кордони з Грецією на строк до двох років.
REUTERS
У проекті доповіді Європейської комісії, про який стало відомо два тижні тому, говорилося, що Греція "серйозно нехтує своїми обов'язками з контролю зовнішніх кордонів шенгенської зони", повідомляє Русская служба Би-би-си.
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Це рішення може призвести до призупинення дії шенгенської угоди в інших країнах.
Як відомо, понад 850 тисяч мігрантів і біженців прибули до Греції в минулому році.
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