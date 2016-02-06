Меркель: без надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС Шенген - під загрозою

Якщо ЄС не зможе надійно захистити свої зовнішні кордони, це становитиме загрозу для подальшого існування Шенгенської зони, заявила в суботу, 6 лютого, канцлер Німеччини Анґела Меркель у своєму щотижневому відео, повідомляє dw.

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"Морські кордони зараз вдається не дуже добре захищати, - визнала Меркель. - Тож я докладаю зусиль, щоб знайти спільне рішення з Туреччиною". За словами канцлера, важливою тут є фінансова допомога для Анкари з боку ЄС обсягом 3 мільярди євро для розміщення та освіти біженців.

Якщо ж захист кордонів забезпечити не вдасться, то, зауважила Меркель, "вільне пересування на внутрішньому ринку, що також становить основу нашого добробуту, опиниться під загрозою". У цьому всі країни-члени ЄС одностайні, наголосила канцлер.