Аварія "Принцеси зірок" загрожує екологічною катастрофою
Стало відомо про токсичний вантаж
Екологічна катастрофа загрожує Філіпінам після аварії порому "Принцеса зірок". Стало відомо, що на кораблі було 10 тонн токсичного вантажу, передає 5 канал. Пестицид Ендосульфан призначався для ананасових плантацій, перевозили його незаконно.
Речовина дуже небезпечна для людини. Контакт з нею може призвести навіть до летального випадку. Тіла загиблих тимчасово призупинили витягати з відсіків порому. Водолазам замовили спеціальні костюми з хімічним захистом. Вони будуть шукати партію вантажу. Досі невідомо, чи витік ендосульфат в море, чи катастрофі ще можна запобігти. Щоб уникнути трагедій влада заборонила ловити рибу у водах, де перевернувся пором. Компанії-власнику погрожують кримінальним переслідуванням, втім, судноплавна фірма, який належала "Принцеса зірок" каже, що отруйний пестицид на борт судна потрапив випадково.