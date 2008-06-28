Аварія "Принцеси зірок" загрожує екологічною катастрофою

Екологічна катастрофа загрожує Філіпінам після аварії порому "Принцеса зірок". Стало відомо, що на кораблі було 10 тонн токсичного вантажу, передає 5 канал. Пестицид Ендосульфан призначався для ананасових плантацій, перевозили його незаконно.

Речовина дуже небезпечна для людини. Контакт з нею може призвести навіть до летального випадку. Тіла загиблих тимчасово призупинили витягати з відсіків порому. Водолазам замовили спеціальні костюми з хімічним захистом. Вони будуть шукати партію вантажу. Досі невідомо, чи витік ендосульфат в море, чи катастрофі ще можна запобігти. Щоб уникнути трагедій влада заборонила ловити рибу у водах, де перевернувся пором. Компанії-власнику погрожують кримінальним переслідуванням, втім, судноплавна фірма, який належала "Принцеса зірок" каже, що отруйний пестицид на борт судна потрапив випадково.