Сили Асада встановили контроль над стратегічними висотами в Алеппо
15:35, 12 лютого 2016Світ
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Сирійська урядова армія за підтримки лояльних загонів народного ополчення встановила контроль над низкою стратегічно важливих висот у провінції Алеппо.
REUTERS
За даними агентства SANA, мова йде про висоти в районах Дахра-ель-Караа, Дахра-ель-Канді, а також поблизу села ат-Тамура, що розташоване на північний захід від міста аз-Захра, повідомляє РИА Новости.
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Нагадаємо, у сирійському місті Алеппо і його околицях сирійські повстанці "борються за виживання" після того, як російська авіація допомогла військ Асада розірвати життєво важливі для повстанців маршрути поставок.
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