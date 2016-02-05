Сирійські повстанці втрачають Алеппо і можуть програти війну - The Washington Post

Це спричинило нову хвилю біженців, які прямують у бік кордону з Туреччиною, йдеться у статті The Washington Post.

Російські авіаудари на підтримку наступу військ Асада на позиції повстанців в Алеппо співпали з провалом мирних переговорів в Женеві, і це допомогло посилити підозри опозиції, що Росія та її союзники більше зацікавлені в забезпеченні воєнної перемоги над повстанцями, ніж у врегулюванні ситуації.

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Після двох днів авіаударів, які повстанці охарактеризували як найбільш інтенсивні, урядовим силам вдалося у середу відрізати основний маршрут поставок для повстанців від турецького кордону до Алеппо, який залишався під контролем опозиції. У четвер урядові війська захопили кілька сіл в околиці міста, викликавши побоювання серед жителів і повстанців, що місто незабаром може бути повністю оточене.

Втрата Алеппо, найбільшого міста Сирії, стане для повстанців вирішальним ударом після майже п'ятирічного повстання проти сирійського президента Башара Аль-Асада, йдеться у статті. Повстанці зберігали контроль над більшою частиною Алеппо з 2012 року, що спонукало американські спецслужби до оцінок, що в кінцевому підсумку вони призведуть до повалення уряду в Дамаску.

Як повідомляє видання, повна ізоляція Алеппо може викликати гуманітарну кризу, адже Організація Об'єднаних Націй не в змозі буде доставити допомогу в місто, якщо воно буде знаходитися в облозі урядових військ

“Опозиційні сили втрачають свої позиції з кожною хвилиною. Ми спостерігаємо жахіття у гуманітарній ситуації", - сказав Рей Мак Грат, керівник операцій у північній Сирії та Туреччині гуманітарної організації "Корпус милосердя".

"Багато людей тікають," - сказав він. "Це, безумовно, найгірша ситуація, яку ми бачили з початку війни."

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини заявив, що мирні переговори щодо ситуації в Сирії не мають сенсу до тих пір, поки Росія продовжує завдавати авіаударів по території країни.